Samsung Galaxy cihazınızda veri dolaşımı nasıl kapatılır

Sınırsız mobil veri, en azından kendi ülkenizdeyseniz, Wi-Fi ortak erişim noktası aramayı geçmişte bıraktı. Ancak, yurtdışında çevrimiçi olmaya çalışırken işler karmaşıklaşıyor. Çoğu operatör, abonelik planlarının bir parçası olarak veri dolaşımı sağlar ve uluslararası dolaşım için ekstra ücret alabilir. Ve yeni bir Google Pixel 7 Pro veya benzeri kilidi açılmış amiral gemisi akıllı telefonunuz yoksa, yoldayken telefonunuz iyi çalışmayabilir.

Seyahat ederken veri kapsama alanınız olup olmayacağını belirlemek için telefonunuzun özelliklerini kontrol etmeniz gerekecek olsa da, ek ücretlerden kaçınmak için yurt dışındayken telefonunuzun veri bağlantısını kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. En kolay yol, telefonunuzun yabancı bir ağdaki verileri kullanmasını otomatik olarak engellemek ve evden uzaktayken bunu düşünmeden ekstra ücretlerden tamamen kaçınmaktır. İşlem sadece birkaç saniye sürer.

Samsung Galaxy telefonunuzda veya tabletinizde veri dolaşımı nasıl kapatılır

Bir Samsung Galaxy cihazında veri dolaşımını kapatmak yalnızca birkaç adım alır.

Telefonunuzun Ayarlarına gidin. Bağlantılar > Mobil Ağlar‘a dokunun. Cihazınızın yurtdışında veri kullanmadığından emin olmak için veri dolaşımını kapatın.

Bu, ev ağından farklı bir ağa bağlandığında cihazınızın yerleşik 3G, 4G veya 5G bağlantısını kullanmasını engeller.

SIM kartınızda veri dolaşımı nasıl kapatılır

Veri dolaşımını kullanmanız gerektiğinden, global SIM kart veya yerel hat kullanırken bu sorun olabilir. Bu durumda, seyahat SIM’inizi telefonunuzun ikincil yuvasında veya eSIM olarak ikincil olarak kullanmak ve evinizdeki veri bağlantısını kapatmak en iyisidir. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

Telefonunuzun Ayarlarına gidin. Bağlantılar > SIM kart yöneticisi‘ne dokunun. Mobil veri altında seyahat SIM’inizi seçin. İkincisi kullanılamadığında telefonunuzun ev SIM’inizin verilerini kullanmasını önlemek için Otomatik veri değiştirmeyi kapatın. Eve döndüğünüzde, ana SIM’inizin verilerini kullanmak için ikincil SIM’i çıkarın veya SIM kart yöneticisinden devre dışı bırakın.

Bu birkaç kolay adımla, seyahat ederken istenmeyen ücretlere maruz kalmaktan güvendesiniz. Artık dolaşımda olmayacağınız için evdeyken verileri tekrar açmanız gerekmeyecek.

Kafanız rahat seyahat edin

Bu birkaç kolay adımla, yabancı ağlardaki verileri kullanarak telefonunuz hakkında endişelenmeden bir sonraki seyahatinizi planlayabilirsiniz. Yukarıdaki ilk adımlar, bundan tamamen kaçınmanıza izin verir; bu, Samsung Galaxy cihazınızın dolaşım sırasında veri kullanmayacağı anlamına gelir. Faturanızda bir miktar tasarruf sağlayacak olsa da, telefonunuzun herhangi bir mobil veri bağlantısı olmayacak, bu nedenle çevrimiçi olmanın tek yolu bir Wi-Fi ağı kullanmak olacaktır.