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Samsung Galaxy F14 Tanıtıldı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Samsung, orta segment akıllı telefonu Galaxy F14 modelini bugün tanıttı.

İbrahim Özbek

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Günümüzün en büyük teknoloji markalarından Samsung, orta segment akıllı telefonu Galaxy F14 modelini bugün tanıttı.

Galaxy A modelleri ile beraber orta segment için muhteşem alternatifler oluşturdu. Kısa zaman geçtikten sonra Galaxy F14 modeli ile yeniden boy göstermeye başladı.

Galaxy F14, Exynos 1330 işlemcisinden güç alacak. Samsung’un kendi üretimi Exynos 1330, 5 nm mimariye sahip. Aynı zamanda 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G68 MP2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. En panelde FullHD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç 90 Hz LCD ekran yer alıyor.

galaxy f14

Ayrıca Galaxy F14 modeli 6000 mAh bataryaya sahip olacak. Bununla beraber 25 W hızlı şarj desteği bulunacak. Galaxy F14 modelinin kısa sürede orta segment’te bir numara olması bekleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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