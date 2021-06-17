Samsung Galaxy F22 Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Son raporlar, Samsung’un, Galaxy F22 adlı yeni bir telefon üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Birden fazla rapor, bu ayın başında piyasaya sürülen Galaxy A22’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceğini iddia ediyor.

Yeni bilgiler Galaxy F22’nin destek sayfasının Samsung Hindistan’ın web sitesinde yayına girdiğini ortaya koyuyor. Destek sayfasının görünümü, lansman tarihinin yakın olabileceğini gösteriyor.

Galaxy F22, destek sayfasında SM-E225F/DS model numarası ile karşımıza çıktı. Liste, cihazın özellikleri hakkında bilgi içermiyor. Bu haftanın başlarında F22 cep telefonu Bluetooth SIG sertifika platformunda görüldü.

Galaxy A22, 4G ve 5G versiyonlarında bulunuyordu. Galaxy F22’nin ise hangi modellerle satışa sunulacağı bilinmiyor. Galaxy A22, 6.4 inç S AMOLED HD + 90Hz ekran, 13 megapiksel ön kamera ve bir 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dört kamera sistemine sahipti. Telefonda Helio G80 işlemci, 128 GB depolama, 6 GB RAM, 15W bir 5,000mAh pil ve bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

Öte yandan Galaxy A22 5G, 6.6 inç TFT FHD+ 90Hz panel, 8 megapiksel ön kamera ve 48 megapiksel + 5 megapiksel + 2 megapiksel üçlü kamera sistemine sahip. Galaxy F22’nin de benzer özelliklere sahip olması bekleniyor.