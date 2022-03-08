Samsung Galaxy F23 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Hindistan’da Galaxy F23 5G‘yi resmi olarak piyasaya sürdü. 2022’nin ilk Galaxy F serisi akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan telefon sadece 5G bağlantısı değil; aynı zamanda başka ilginç özellikler de sunuyor.

Samsung Galaxy F23 5G

Galaxy F23 5G, çoğu Samsung akıllı telefon gibi plastik bir gövdeye sahip. 2408 x 1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz’e kadar yenileme hızına ve su damlası çentiğine sahip; 6,6 inç TFT LCD panelle geliyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 desteğine sahip.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 750G işlemci desteğine sahip. Samsung Knox güvenliği ile Android 12 tabanlı One UI 4.1’i çalıştırıyor. Şirket, 2 yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve 4 yıllık güvenlik güncellemeleri vaat ediyor.

Fotoğraf ve video çekimi için cihaz; arkada 50MP Samsung ISOCELL JN1 ana sensör, 8MP 123° ultra geniş ünite ve 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ön tarafta, selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP’lik bir lens var.

Telefondaki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G (12 bant); çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, Samsung Pay destekli NFC ve USB Type-C yer alıyor. Ayrıca özel bir MicroSD kart yuvasına; 3,5 mm kulaklık jakına ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip.