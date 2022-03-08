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Samsung Galaxy F23 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Galaxy F23 5G, çoğu Samsung akıllı telefon gibi plastik bir gövdeye sahip. Telefon, Qualcomm Snapdragon 750G işlemci desteğine sahip. Samsung Knox güvenliği ile Android 12 tabanlı One UI 4.1'i çalıştırıyor. Şirket, 2 yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve 4 yıllık güvenlik güncellemeleri vaat ediyor.

Ayşen Sıla

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Samsung-Galaxy-F23-5G

Samsung, Hindistan’da Galaxy F23 5G‘yi resmi olarak piyasaya sürdü. 2022’nin ilk Galaxy F serisi akıllı telefonu olarak karşımıza çıkan telefon sadece 5G bağlantısı değil; aynı zamanda başka ilginç özellikler de sunuyor.

Samsung Galaxy F23 5G

Galaxy F23 5G, çoğu Samsung akıllı telefon gibi plastik bir gövdeye sahip. 2408 x 1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz’e kadar yenileme hızına ve su damlası çentiğine sahip; 6,6 inç TFT LCD panelle geliyor. Bu ekran Corning Gorilla Glass 5 desteğine sahip.

Telefon, Qualcomm Snapdragon 750G işlemci desteğine sahip. Samsung Knox güvenliği ile Android 12 tabanlı One UI 4.1’i çalıştırıyor. Şirket, 2 yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve 4 yıllık güvenlik güncellemeleri vaat ediyor.

Samsung-Galaxy-F23-5G

Fotoğraf ve video çekimi için cihaz; arkada 50MP Samsung ISOCELL JN1 ana sensör, 8MP 123° ultra geniş ünite ve 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi kullanıyor. Ön tarafta, selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP’lik bir lens var.

Telefondaki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G (12 bant); çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, Samsung Pay destekli NFC ve USB Type-C yer alıyor. Ayrıca özel bir MicroSD kart yuvasına; 3,5 mm kulaklık jakına ve yana monte edilmiş bir parmak izi sensörüne sahip.

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