Samsung Galaxy F54, 6000 mAh Batarya İle Geliyor!

Geçen ay Orta Doğu’da sessiz bir lansman gerçekleştiren Samsung Galaxy M54, şimdi bu donanımın bir versiyonu Samsung Galaxy F54 adıyla yeni pazarlara yöneliyor.

Onaylanan özelliklerinde, telefonun pil kapasitesi belli oldu. 6.000mAh boyutundaki batarya ile gelecek olan bu cihaz, 27 W hızlı şarjı da destekleyecek.

Galaxy M54’ün tam olarak aynı bataryaya ve şarj desteğine sahip olması nedeniyle bu bekleniyor. F serisi modelin donanımında bazı bölgesel farklılıklar olabilir ancak bu konuda henüz bir bilgi yok.

M54, A54’e benzer, ancak 6.000 mAh pili (5.000 mAh’a karşı) ve 6.7 inç ekranı (6.4’e karşı) ile daha büyüktür. Aynı Exynos 1380 yonga setini kullanır, ancak daha yüksek çözünürlüklü 108 MP ana kameraya sahip.

Galaxy F54 modelinin lansman tarihi oldukça yakın gibi görünüyor. Bu cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Realme 11 Pro Plus, Mayıs’ta Görücüye Çıkalım!