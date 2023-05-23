Samsung Galaxy F54’ün tasarımı sizi şaşırtabilir!

Samsung telefonlar eskiden farklı tasarımlara sahipti. F serisi, yine amiral gemisi S modellerinden farklı olan A serisinden farklı görünüyordu. Ancak bu yıl Koreli şirket, tüm akıllı telefonları için benzer bir tasarımı tercih etti. Galaxy S23 ve Galaxy A54‘ü yan yana koyarsak, aradaki farkı anlayamazsınız. Yeni Galaxy F54 de bu tasarım mirasını taşıyacak gibi görünüyor.

Yeni ortaya çıkan Galaxy F54’ün tasarım görselleri, diğer birçok Samsung telefonuna benzeyeceğini gösteriyor. Arkada her biri parlak bir halkayla sarılmış üç ayrı kamera merceği ile görülebilir. Cihazın kavisli kenarları olan düz bir arka kısmı var. İki renkte satışa çıkmasını bekliyoruz: Süslü gradyan kaplamalı koyu mavi ve gümüş.

Tasarım yeni olmasa da, F54 süper sabit OIS, gece çekimi ve Astrolapse özelliklerine sahip amiral gemisi kameraları getirecek. Telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olduğu söyleniyor. 8 GB RAM, 128 GB ve 256 GB yerleşik depolama ile eşleştirilmiş Exynos 1380 işlemci tarafından çalıştırılması bekleniyor.

Kamera bölümünde, Samsung Galaxy F54 5G, 108MP OIS ana kamera, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP sensör ile üçlü bir kamera kurulumuna sahip olabilir. Ön taraf, selfieeler ve görüntülü aramalar için 32 MP’lik bir kameraya sahip olabilir.

Orta sınıfın, 25W hızlı şarj desteği ile özellikle büyük bir 6.000mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor. Muhtemelen Android 13 tabanlı One UI 5 desteği taşıyacak.olacağını iddia ediyor .