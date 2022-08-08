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Samsung Galaxy Fold 4’ün ön kamerası daha az görünür olacak

Bir sızıntı kaynağına göre Galaxy Z Fold 4, ekran altı selfie kamerasını daha iyi gizleyen yeni bir ekran teknolojisine sahip. Doğrudan kameranın üzerindeki ekran alanının, Galaxy Z Fold 3'te kullanılan toplu pikseller yerine dağınık alt piksellere sahip olduğu konuşuluyor. Bu 132ppi piksel yoğunluğu ve %40'a varan çözünürlük iyileştirmesi anlamına geliyor.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy Fold 4'ün ön kamerası daha az görünür olacak

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Samsung Galaxy Z Fold3‘ün geçen yıl getirdiği ana değişikliklerden biri ekran altı selfie kamerasıydı ve Samsung, bunu Galaxy Z Fold4‘te daha da geliştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde silinen bir Twitter ipucu, cihaz hakkındaki gelişmeleri özetleyen resmi bir sunumdan bir slayt ortaya koyuyor.

Galaxy Z Fold 4’ün ekran altı kamerası daha da az fark edilecek

Yeni yaklaşım, dağınık alt pikseller kullanmak ve yukarıdaki ekranın çözünürlüğünü yaklaşık %40 oranında iyileştirmektir. Bu sayede piksel yoğunluğu 94 ppi’den 132 ppi’ye çıkacaktır.

Bu, üzerinde bir resim veya metin olduğunda kaçınılmaz olarak selfie kamerasını daha az görünür hale getirecektir. Görüntü kalitesi üzerinde bir etkisi olup olmayacağı belli değil, ancak bu kamera zaten çoğunlukla görüntülü aramalar için tasarlandı. 10 Ağustos‘taki resmi sürümden sonra nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz.

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KaynakGsmarena

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