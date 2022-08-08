Samsung Galaxy Fold 4’ün ön kamerası daha az görünür olacak

Samsung Galaxy Z Fold3‘ün geçen yıl getirdiği ana değişikliklerden biri ekran altı selfie kamerasıydı ve Samsung, bunu Galaxy Z Fold4‘te daha da geliştirmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde silinen bir Twitter ipucu, cihaz hakkındaki gelişmeleri özetleyen resmi bir sunumdan bir slayt ortaya koyuyor.

Galaxy Z Fold 4’ün ekran altı kamerası daha da az fark edilecek

Yeni yaklaşım, dağınık alt pikseller kullanmak ve yukarıdaki ekranın çözünürlüğünü yaklaşık %40 oranında iyileştirmektir. Bu sayede piksel yoğunluğu 94 ppi’den 132 ppi’ye çıkacaktır.

Bu, üzerinde bir resim veya metin olduğunda kaçınılmaz olarak selfie kamerasını daha az görünür hale getirecektir. Görüntü kalitesi üzerinde bir etkisi olup olmayacağı belli değil, ancak bu kamera zaten çoğunlukla görüntülü aramalar için tasarlandı. 10 Ağustos‘taki resmi sürümden sonra nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz.