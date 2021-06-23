Samsung Galaxy M22, Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Samsung’un Galaxy M22 orta sınıf telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Geçen ay telefonun işlemcisini, RAM’ini ve işletim sistemini ortaya çıkarmak için Geekbench kıyaslama sitesinde tespit edildi.

Yakın tarihli bir sızıntı, diğer özelliklerinden bazılarını ortaya çıkarmıştı. Yeni bilgiler, Galaxy M22’nin Bluetooth SIG sertifikası aldığını ortaya koyuyor ve bu da lansmanının yaklaştığını gösteriyor.

Bluetooth SIG listesi yalnızca SM-M225FV_DS model numarasına sahip Galaxy M22’nin Bluetooth 5.0 desteği taşıdığını ortaya koyuyor. Daha önceki raporlarda, bu ayın başında diğer pazarlarda duyurulan Galaxy A22 4G’nin farklı bir versiyonu olacağı söylenmişti. Görünüşünün Galaxy A32 cep telefonuna benzeyebileceği de tahmin ediliyor.

Galaxy M22’nin HD+ çözünürlük sunan 6,4 inç S-AMOLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın MediaTek Helio G80 yonga seti ve 4 GB RAM’den güç alacağı söyleniyor.

13 megapiksellik bir selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Telefonun arka tarafında 48 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel + 2 megapiksel dörtlü kamera sistemi yer alabilir. Cihaz, 128 GB’a kadar yerel depolama ile gelebilir ve Android 11 işletim sistemiyle desteklenebilir.