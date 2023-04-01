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Samsung Galaxy M32, Galaxy A04s ve Galaxy F62 One UI 5.1 Güncellemesi Alıyor!

Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile cihazlarını yükseltmeye devam ediyor ve Galaxy M32 (4G), Galaxy A04s ve Galaxy F62 gibi en yeni akıllı telefonlar bu güncellemeden yararlanacak.

İbrahim Özbek

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one uı 5.1 güncellemesi

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Samsung, Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile cihazlarını yükseltmeye devam ediyor ve Galaxy M32 (4G), Galaxy A04s ve Galaxy F62 gibi en yeni akıllı telefonlar bu güncellemeden yararlanacak.

Samsung Galaxy M32 için One UI 5.1, Hindistan’da M325FXXU5DWC1 üretici yazılımı sürümü ve Şubat 2023 Android güvenlik yaması ve Latin Amerika ülkelerinde M325FVXXS5CWC1 üretici yazılımı ve Mart 2023 Android güvenlik yaması ile beraber geliyor.

Samsung Galaxy A04s için One UI 5.1 güncellemesi ise birçok Avrupa ülkesinde yayınlanıyor. A047FXXU2CWBH donanım yazılımı sürümüne sahip ve Galaxy A04s’deki Android güvenlik yaması düzeyini Mart 2023’e yükseltilebilecek.

one uı 5.1 güncellemesi

Samsung Galaxy F62 yalnızca Hindistan’da piyasaya sürüldü, dolayısıyla E625FDDU3CWB4 ürün yazılımı sürümüne ve Mart 2023 Android güvenlik yamasına sahip One UI 5.1 güncellemesini aldığı tek ülkenin burası olduğunu söylemeye gerek yok.

Bu ülkelerde yaşıyorsanız ve akıllı telefonunuza henüz One UI 5.1 almadıysanız, Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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