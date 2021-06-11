Samsung Galaxy M32’nin Renk Seçenekleri Sızdırıldı!

Dün yapılan büyük bir sızıntı, yaklaşmakta olan Samsung Galaxy M32 cep telefonunun tüm özelliklerini ortaya çıkardı. Kaynağımız Samsung’un yeni telefonunun bu ay piyasaya sürüleceğini iddia etti. Ayrıca telefonun iki renk seçeneğini de ortaya çıkardı.

Kaynağımız kısa süre önce Galaxy M32’nin siyah, beyaz ve mavi olmak üzere üç renkte bulunduğunu ortaya çıkaran bir görüntü paylaşmıştı. Ancak şimdi, telefonun yalnızca siyah ve mavi renklerde satışa sunulacağını iddia ediyor.

Şu anda, cihazın fiyatlandırması hakkında bir detay bulunmuyor. M32, geçen yıl yaklaşık 205 dolar fiyat etiketi ile tanıtılan Galaxy M31‘in yerini alacak. Bu nedenle, M32’nin ülkede benzer bir fiyat etiketi ile gelebileceği söyleniyor. 4 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama gibi modellerle gelmesi bekleniyor.

Samsung Galaxy M32, U şeklinde çentikli 6,4 inç S-AMOLED Full HD+ panele sahip. Güney Koreli şirketin Helio G85 yonga setine sahip ilk telefonu olacak. İşlemci, 6 GB‘a kadar RAM ve 128 GB’a kadar yerleşik depolama ile birleştirilecek. OneUI tabanlı Android 11 işletim sistemi ve özel bir microSD kart yuvası ile gelecek.

Telefon, fotoğraf için 20 megapiksel ön kameraya sahip olabilir ve arka tarafında 48 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (süper geniş) + 5 megapiksel (makro) + 5 megapiksel (derinlik) dörtlü kamera sistemi bulunuyor. 15W veya 25W hızlı şarj desteği taşıyabilen 6,00mAh pil ile destekleniyor.