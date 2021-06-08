Samsung Galaxy M32, Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Samsung’un bir sonraki M serisi telefonu Galaxy M32 olabilir. Telefonun bir destek sayfası geçtiğimiz günlerde Samsung Hindistan’ın web sitesinde yayınlanmıştı. Şimdi ise, Federal İletişim Komisyonu’ndan (FCC) onay aldı. Samsung Galaxy M32, bu ay içerisinde satışa sunulabilir.

Galaxy M32, FCC veri tabanında SM-M325F model numarasıyla tespit edildi. Liste, telefonun 15W hızlı şarj desteği ile geleceğini gösteriyor. Ne yazık ki, telefonun diğer özellikleri hakkında başka bir şey bilinmiyor.

Galaxy M32, yakın geçmişte Wi-Fi Alliance, Bluetooth SIG, DEKRA ve Bureau of Indian Standards (BIS) gibi diğer sertifika sitelerinden de onay aldı. Nisan ayında Helio G80 yonga seti, 6 GB RAM ve Android 11 işletim sistemi gibi özelliklerle görüldü.

DEKRA sertifikası, telefonun 6.000 mAh pil ile gelebileceğini ortaya çıkardı. Galaxy M32’nin bu ayın başlarında duyurulan Galaxy A32 cep telefonuna dayanabileceğine dair söylentiler bulunuyor.