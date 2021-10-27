Samsung Galaxy M33 5G Geliyor – İşte Detaylar!

Ağustos ayının sonunda Samsung, Galaxy M32 5G‘yi tanıttı. Sadece iki ay sonra, Galaxy M33 5G adlı bir üst modele dair detaylar ortaya çıktı. Gelin bu telefona dair detaylara birlikte göz atalım.

GalaxyClub tarafından hazırlanan bir rapora göre, SM-M336B model numarasına sahip yeni bir Samsung 5G akıllı telefon şu anda geliştirme aşamasında. Kaynak, bu cihazın büyük olasılıkla Galaxy M33 5G olarak resmiyet kazanacağını söylüyor.

Aynı kaynak geçtiğimiz günlerde Galaxy A33’ün varlığını da ortaya çıkardı. Ayrıca, bu telefonun muhtemelen tek bir 5G sürümünde geleceğini düşünüyoruz.

Güney Koreli teknoloji devi, bu ikilinin yanı sıra Galaxy A13 5G, Galaxy A53 ve Galaxy A73 gibi birden fazla Galaxy A serisi model üzerinde de çalışıyor. Bilgi edindikçe sizlerle paylaşacağız.

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