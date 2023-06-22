Samsung Galaxy M34 5G Yakında Piyasaya Çıkıyor!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından Samsung yakında Galaxy M34 5G’yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Galaxy M34 5G modeli, arkasında üçlü bir kamera ve güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıya sahip olacak. Bu görünümü diğer Samsung Galaxy modellerine benzer olsa da, tasarımın ince hatları ayrı bir şıklık katacak.

Söylentilere göre Galaxy M34 5G, Galaxy A34 ile neredeyse aynı özelliklere sahip olacak. 6,6 inç AMOLED ekran FHD+ 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak.

İşlemci tarafında ise karşımıza MediaTek Dimensity 1080 yonga seti çıkıyor. Ayrıca cihaz 25 W şarjlı 5.000 mAh pil birlikte geliyor. Arkada muhtemelen 8 MP ultra geniş lens ve 5 MP makro kameranın yanı sıra 48 MP ana kamera bulunacak.

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