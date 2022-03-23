Samsung Galaxy M53 5G Modelinin Özellikleri Belli Oldu!

Kısa bir sure sonra açıklanması beklenen Samsung Galaxy M53 5G modelinin teknik özellikleri su yüzüne çıktı.

Hem dünyada hem de ülkemizde büyük bir kullanıcı sayısına ulaşan Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73 modellerini kullanıcılara sunmuştu. Gözler yeni model olan Galaxy M53 5G’ye çevrilirken, bu model hakkında teknik özellikler belli oldu.

Dünya basınında yer alan sızıntı haberlerine göre, Samsung Galaxy M53 5G modeli 6.7 inç Full HD+ ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir ekran ile gelecek. Bunun yanı sıra ekran delikli tasarım ile gelecek.

İşlemci koltuğunda MediaTek Dimensity 900 olan bu modelde 25 W hızlı şarj destekleyen 5000 mAh bir batarya bulunuyor. İki farklı seçenek ile gelecek olan bu model 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamanın yanı sıra 256 GB depolama alanı olan seçeneğini bizlere sunuyor.

32 MP selfie kamerası yer alırken, arka tarafta yer alan 108 MP ana kamerayı 8 MP ve 2 MP iki kamera daha destekliyor. Android 12 tabanlı One UI 4.1 ile gelecek olan modelin tanıtım tarihini önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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