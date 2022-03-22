Samsung Galaxy S10 ve Note10 serisi One UI 4.1 almaya başladı

Samsung Galaxy S10, S10+, S10e ve ayrıca S10 5G artık One UI 4.1 (Android 12 tabanlı) alıyor. Üç telefon ilk olarak 2019’un başlarında Android 9 ve orijinal One UI ile geldi. Samsung‘un diğer 2019 amiral gemileri de güncellendiğinden yalnız değiller.

Samsung Galaxy Note10 ve Note10+, ayrıca Android 9 ve geliştirilmiş One UI 1.5 ile 2019’un ortalarında piyasaya sürüldü. Geçen Aralık ayında S10 serisi ve Note10 serisi, One UI 4.0 ile Android 12’ye yükseldi.

Notes güncellemesi oldukça ağır 1.049 MB boyutunda ve birden fazla Samsung uygulamasında değişiklik getiriyor. N976BXXU7HVC6‘nın üretici yazılımı sürümüne sahiptir ve 1 Mart güvenlik düzeltme ekini içerir. S10 güncellemeleri ayrıca Mart yamasını da getiriyor.

4.1 güncellemesi söz konusu olduğunda Samsung Galaxy S10 Lite veya Galaxy Note10 Lite‘dan hiç bahsetmediğimizi unutmayın. Daha yeni modellere gelince, Galaxy Note20 modelleri geçen hafta One UI 4.1 almaya başladı.