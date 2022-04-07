Samsung Galaxy M53 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, 108 MP ana kamera ve büyük 6.7 inç 120 Hz Super AMOLED Plus ekrana sahip Galaxy M53 5G‘yi tanıttı. Bu özellikler size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni M53’ün temel olarak Galaxy A73 5G’nin daha uygun bir modeli olmasından kaynaklanıyor.

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Galaxy M53 ve A73’ü ayıran önemli bir şey varsa o da işlemcisi. Çünkü M53, Snapdragon 778G yerine bir Dimensity 900 işlemciye sahip. Her ikisi de 6 nm işlemci (TSMC), ancak Snapdragon daha iyi bir CPU yapısına (4x Cortex-A78 tabanlı çekirdeklere karşı 2x A78) ve daha güçlü bir GPU’ya sahip.

Ayrıca, RAM veya depolama yükseltme seçenekleri olmayan 6/128 GB olmak üzere yalnızca bir bellek yapılandırması var. Bununla birlikte, microSD kart desteğine sahip olduğunu da belirtelim.

Kamera bölümünde de birkaç farklılık var. Bir f/1.8 lensin arkasına oturan, ancak Optik Görüntü Sabitleme(OIS) özelliği olmayan; 108 MP ana kamera var. Ultra geniş kamera, daha düşük çözünürlüklü 8 MP sensöre sahip (12 MP’den aşağı). Arkada kalan iki modül ise 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensöründen oluşuyor. 32 MP selfie kamerası ise sabit kalıyor.

Galaxy M53’ün 6,7 inç ekranına; FHD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir Süper AMOLED Plus panel eşlik ediyor. Telefon, 25W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Dimensity işlemciye geçmenin bir dezavantajı; Wi-Fi bağlantısının 6 yerine Wi-Fi 5 (ac) ile sınırlı olması diyebiliriz. Bu arada telefon Bluetooth 5.2 desteği taşıyor. Telefonun fiyatı henüz belli değil.