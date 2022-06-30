Samsung Galaxy M53 Teknik Özellikleri!

Teknoloji devi Samsung’un yeni cihazı olan Galaxy M53 teknik özellikleri paylaşıldı. Teknoloji severlerin merakla beklediği Galaxy M53 kamerası ile şaşırtmakta. Cihaz özellikleri ile amiral gemisi telefonlarına göz kırpıyor.

Teknik özelliklerine gelecek olursak; Samsung Galaxy M53, 108 megapiksellik bir ana kameranın yanı sıra 8 megapiksel ultra geniş açı, 2 megapiksel derinlik ve 2 megapiksel makro kameralarına özelliği bulunmakta. Telefonun ekranındaki delikte yer alana ön kamera ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor. Kamera açısından oldukça üst seviyelerde seyir eden cihaz fotoğraf çekmekte kullanıcılarını oldukça memnun edecek gibi.

Galaxy M53 Teknik Özellikleri

Gövde: 164.7×77.0x7.4mm, 176g; plastik sırt, plastik çerçeve.

Ekran: 6.70 inç Super AMOLED Plus, 120Hz, 1080x2408px çözünürlük, 20.07:9 en boy oranı, 394ppi.

Bellek: 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM

İşletim Sistemi: Android 12, One UI 4.1.

Arka kamera: 108 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü, 2 MP makro kamera

Ön Kamera: 32 MP

Pil: 5000mAh; Hızlı şarj 25W.

Bağlantı: 5G

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