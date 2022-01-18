Samsung Galaxy S10 5G Android 12 Güncellemesi Alıyor

Samsung’un en sevilen amiral gemisi cihazlarından olan Galaxy S10 5G, yeni bir yazılım güncellemesi alıyor. Samsung Galaxy S10 5G, One UI 4.0 ile birlikte gelen Android 12 yazılım güncellemesi almaya başladı.

Samsung’un amiral gemisi gözdelerinden olan Galaxy S10 5G, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya sahip. Özellikle şık tasarımı ve teknik donanımı ile birçok kişinin göz bebeği durumda. Ancak yapılan son zamanlarda ki kullanıcı yorumlarını bakılırsa artık bir yazılım güncellemesi almasının zamanı geldi. Özellikle piyasaya yaklaşık 3 yıl önce çıktığına bakılırsa bunun için geç kalınmış bile olabilir. Samsung’un yayınladığı bilgilere göre ilk olarak ABD’de daha sonra ise Güney Kore’de kullanıcılarla buluşacak.

Gelecek olan Android 12 güncellemesi tüm güncelleme beklentileri karşılayarak gelecek. Bilindiği üzere Android 12, Android’in en son sürümü olarak karşımızı çıkıyor. Günümüzde çıkan hemen hemen her yeni çıkan amiral gemisi telefonlarda Android 12 yazılımı yer alıyor.

Eğer sizlerde Galaxy S10 5G model bir akıllı telefona sahipseniz, gelen güncellemeyi takip edebilirsiniz. Eğer akıllı telefonunuza bu güncelleme gelirse manuel olarak bu güncellemeyi Ayarlar > Yazılım Güncelleme > İndir yollarını izleyerek kurabilirsiniz.

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