Samsung Galaxy S10 5G İçin Yeni Bir Güncelleme Yayınlandı!

Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy S10 serisinin ömrünün sonuna geldiğini ve artık markadan yazılım desteği almayacağını duyurmuştu. Koreli şirket, Galaxy S10, S10 Plus ve S10e gibi eski cihazları genel güncelleme programından çıkardı, ancak Galaxy S10 5G, daha sonra piyasaya sürüldüğü için üç aylık güncelleme vaadi sunuyordu. Ve şimdi duyurudan sadece birkaç gün sonra, Samsung telefon için yeni bir güncelleme yayınladı.

Galaxy S10 5G, Nisan 2023 güvenlik yamasını getiren yeni bir yazılım güncellemesi almaya başladı. Güncellemelerin herhangi bir yeni özellik getirmesi pek olası olmasa da, S10 5G kullanıcıları, en azından güvenlik açıklarını gidereceğinden ve içlerinin rahat edeceğinden emin olabilir.

Galaxy S10 5G için Nisan güvenlik yaması, G977BXXSEHWC1 ürün yazılımı sürümünü kullanıma sunuyor. Kullanıcılar bunun için bir OTA bildirimi alıyor olmalıdır. Manuel olarak indirmek için Ayarlar »Yazılım güncelleme menüsüne gidin.

Samsung, telefonları, tabletleri ve giyilebilir cihazları için zamanında güncellemeler sağlayarak sektördeki yazılım güncellemelerinin tartışmasız kralı. Şirket, 2019’dan önce piyasaya sürülen cihazlar için üç yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik yamaları sunuyor. Dört yıllık Android güncellemeleri ve beş yıllık güvenlik yamaları ile daha yeni telefonlar için daha da iyi hale geliyor. Ancak, cihazlar eskidikçe, Samsung bunları üç ayda bir veya yılda iki kez güncellemeye taşıyor.