Samsung Galaxy S21 FE, Ağustos Ayında Satışa Sunulabilir!

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy S20 amiral gemisi akıllı telefon serisinin daha cazip bir teklifi olarak Galaxy S20 FE’yi piyasaya sürdü. Şimdi, şirketin bu yılki telefon serisi için de aynısını yapması bekleniyor.

Ünlü teknoloji analisti Ross Young, Samsung Galaxy S21 FE olarak adlandırılan yeni giriş seviyesi telefonun bu yıl Temmuz ayından itibaren üretime gireceğini açıkladı.

Ayrıca akıllı telefonun Gri, Açık Yeşil, Açık Mor ve Beyaz olmak üzere dört renk seçeneğiyle sunulabileceğini de ortaya koydu. Bu dört renk çeşidinin tümü Amerika Birleşik Devletleri’nden satın alınabilecek.

Önceki raporlar Samsung Galaxy S21 FE’nin Galaxy S21 ile benzer bir tasarıma sahip olduğunu ortaya koydu. Merkezde bir yumruk delikli kesim ile bir 6.4-inç ekran bulunuyor.

Cihazın 155,7 x 71,45 x 7,9 mm boyutlarında olacağı bildiriliyor, bu da Galaxy S21’den büyük Galaxy S20 FE’den daha küçük olacağı anlamına geliyor.

Akıllı telefonun 32 megapiksel selfie kamera ile donatılmış olduğu ve cihazın 4.500mAh pil ile çalıştırılması ve hızlı şarj teknolojisi desteğiyle geleceği söyleniyor.

Samsung Galaxy S21 FE’nin, 19 Ağustos’ta gerçekleştirilecek olan Galaxy Unpacked lansman etkinliğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.