Samsung Galaxy S21 FE, Canlı Canlı Görüntülendi!

Samsung Galaxy S21 FE’nin CES 2022’de resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Cihaz ABD’de 11 Ocak’ta raflardaki yerini alacak Bundan önce; telefon şimdi bir uygulamalı video ile ortaya çıktı.

Video, akıllı telefonun parlak bir dokuya sahip olan Galaxy S20 FE‘den farklı olarak arka tarafında mat bir yüzeye sahip olacağını doğruluyor. Orta sınıf Galaxy A serisinde bulunan aynı plastik malzeme gibi görünüyor. Umarım, A serisi daha ince ve dayanıksız bir arka panele sahip olduğundan, malzeme Galaxy S21‘de bulunan kadar iyidir.

Teknik özelliklere gelince, Samsung Galaxy S21 FE 6,4 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekran; Qualcomm Snapdragon 888 veya Exynos 2100 (bölgelere bağlı olarak) işlemci; 6GB/8GB RAM, 128GB/256GB depolama; 12MP (geniş) + 12MP (ultra geniş) + 8MP (3x telefoto) üçlü arka kamera kurulumu ve 32MP selfie kameraya sahip olacak.

Telefonun kalan özellikleri arasında ekran içi parmak izi sensörü; toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesi, Android 12, 4.500mAh pil; 25W hızlı kablolu şarj, 15W hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj yer alacak.

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