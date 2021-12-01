Samsung Galaxy S21 FE’nin Avrupa Fiyatı Değişti!

Samsung’un birçok habere konu olan fakat bir türlü görücüye çıkmayan telefonu Samsung Galaxy S21 FE‘ye dair yepyeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şirketin bu telefonu ne zaman tanıtacağı henüz bir muamma olsa da; telefonun Avrupa fiyatı bir kez daha gündeme geldi.

Samsung Galaxy S21 FE

Galaxy S21 FE, dört renk seçeneğine sahip olacak. Kaynağımız cihazın, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle geleceğini iddia etti. Bu modellerin Avrupa’da sırasıyla 660 Euro ve 705 Euro civarında fiyat etiketi almasını bekliyoruz. Almanya’da bu modeller sırasıyla 649 Euro ve 699 Euro fiyata sahip olacak.

Galaxy S21 FE’de Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemci yer alacak. Telefonun belirli pazarlarda bu iki işlemciden birisine sahip olmasını bekliyoruz.

Yeni bilgilere göre 4.500 mAh pil ile gelecek. Bu pil için telefonda 45W hızlı şarj desteği olacak. Fakat kutudan 25W hızlı şarj cihazı çıkacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Galaxy S21 FE, 32 megapiksel ön kamera ve 12 megapiksel (ana) + 12 megapiksel (ultra geniş) + 8 megapiksel (telefoto) üçlü kameraya sahip olacak. 120Hz yenileme hızını destekleyecek model 6.41 inç AMOLED FHD+ ekran vaat edecek.

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