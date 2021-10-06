Samsung Galaxy S21 FE, Ocak 2022’de Tanıtılabilir!

Samsung Galaxy S21 FE‘nin lansmanı hala belirsiz. Bazı raporlar telefonun satışa sunulmayacağını gösteriyor. Şimdi de, yeni bilgiler akıllı telefonun Ocak 2022’de satışa sunulacağını gösteriyor.

Bir rapora göre Güney Koreli teknoloji devi, Ocak 2021’de Galaxy S21 FE‘yi piyasaya sürecek. Ancak cihaz, lansmanı yapılmadan sessiz sedasız piyasada yer alacak. Öte yandan bu, daha önce Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S22 serisinin lansmanının büyük olasılıkla erteleneceği anlamına geliyor.

Samsung’un üst düzey akıllı telefonları yan yana piyasaya sürmesi pek olası değil. Bu nedenle iki model arasında minimum bir aylık bir boşluk olmasını bekliyoruz. Raporda özellikle, Galaxy S21 FE‘nin sınırlı satışa sunulacağı söyleniyor.

Galaxy S21 FE 5G 155.7 x 74.5 x 7,8 mm ölçülerinde ve 176 gram ağırlığında olacak. FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üreten 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 32 megapiksel ön kamerası var; arka tarafta 12 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ultra geniş lens ve 8 megapiksel telefoto kamera yer alacak.

Snapdragon 888 işlemck Galaxy S21 FE 5G’ye güç sağlıyor. 8 GB RAM’e sahip olan telefonda 128 GB / 256 GB dahili depolama yer alıyor. Telefon, 25W hızlı şarjı, 15W kablosuz şarjı ve 4.5W ters kablosuz şarjı destekleyecek. Ayrıca 4.370mAh pil sunacak.

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