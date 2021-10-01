Samsung Galaxy S21 FE, FCC Sertifikası Aldı – Lansman Yapılacak Mı?

Kısa süre önce, Samsung Galaxy S21 FE‘nin satışa sunulmayacağı söylenmişti. Şirketin bazı ülkelerdeki destek sayfalarını sildiği tespit edildi ve bu da şirketin bunu iptal etmiş olabileceğini düşündürdü. İptal söylentilerinin ortasında, Galaxy S21 FE‘nin bir çeşidi Federal İletişim Komisyonu’ndan onay aldı.

İlk olarak Simran Pal tarafından tespit edilen Galaxy S21 FE‘nin FCC listesi, SM-G990E model numarasına sahip. Akıllı telefonun Exynos sürümü gibi görünüyor. Snapdragon modeli ise Haziran ayında FCC sertifikası almıştı.

FCC belgeleri, S21 FE’nin Samsung’un Thain, Nguyen, Vietnam’daki tesisinde üretildiğini ve 24 Ağustos ile 31 Ağustos arasında test edildiğini gösteriyor. FCC sertifikası 2 Eylül’de yayınlandı. Bir çift kulaklık, bir veri kablosu ve EP-TA800 model numarasına sahip 25 W şarj cihazı içermesi bekleniyor.

Raporlar, Samsung’un devam eden küresel çip sıkıntısı sorunu nedeniyle Galaxy S21 FE’yi iptal etmeye karar vermiş olabileceğini iddia ediyor. FCC sertifikası bir lansmanı garanti etmse de, bu ay satışa sunulabileceğine dair bir umut ışığı veriyor.

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