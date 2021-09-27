Samsung Galaxy S21 FE, Piyasaya Sürülmeyecek Mi ? İşte Cevabı!

Uzun zamandır manşetlerde yer edinen Samsung Galaxy S21 FE, Temmuz ayında TENAA sertifikası almıştı. Önümüzdeki ay yapılması beklenen bir lansmanla da piyasaya sürülecekti.

Fakat yeni bir kaynağa göre, Samsung lansman etkinliğini iptal etti. Bunun nedeni ise Samsung Galaxy Z Flip 3‘ün çok satması olarak belirtiliyor. Üstelik Samsung Galaxy S21 FE, piyasaya hiçbir zaman sürülmeyebilir. Bunun nedeni olarak da küresel çip sıkıntısı gösteriliyor.

Samsung, Ağustos ayında Galaxy Z Flip 3’ü yüksek bir fiyat etiketi ile tanıttı. Cihaz, sadece güncellenmiş özelliklerle değil, aynı zamanda geliştirilmiş bir tasarıma da sahipti. S21 FE’de de görülmesi beklenen aynı Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleniyordu.

Görünüşe göre şirket, S21 FE’yi piyasaya sürmek yerine Z Flip 3’ün parçalarına ve üretimine odaklanmanın ideal olacağını kendi içinde tartışıyor. Fakat başka bir rapora göre S21 FE, Japonya ve Güney Kore hariç Avrupa pazarlarında görücüye çıkabilir.

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