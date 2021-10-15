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Samsung Galaxy S21 FE’nin 11 Ocak’ta piyasaya sürüleceği söyleniyor

Samsung, 20 Ekim için bir 'Unpacked part 2' etkinliğini duyurdu. Önümüzdeki hafta Apple, Google ve Samsung'un etkinliklerine tanık olacağız. Samsung bu etkinlikte hangi telefonu ya da cihazı tanıtacağını bilmiyoruz. Fakat gözler Samsung S21 FE üzerinde yoğunlaşıyor.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy S21 FE - Cepkolik

Dün Samsung, 20 Ekim için bir ‘Unpacked part 2’ etkinliğini duyurarak herkesi şaşırttı ve teknoloji duyuruları açısından oldukça büyük bir hafta olacak. Bu hafta içerisinde artık Apple, Google’ın yanı sıra Samsung da bir etkinlik düzenleyecek.

Daha önce buradaki haberimizde Galaxy S21 FE‘nin ocak ayında çıkacağını söylemiştik.

Samsung‘un çip sıkıntısı nedeniyle birçok kez ertelendiği söylenen Galaxy S21 FE‘yi nihayet resmileştirmeyi planladığı varsayılabilir. S21 FE‘nin gelecek haftaki etkinlikte öne çıkacak bir ürün olmasını bekliyorsanız, birden fazla kaynağa göre yanılıyorsunuz.

Görünüşe göre Galaxy S21 FE için seri üretime Aralık ayında başlamaya zorlandı, bu nedenle Samsung açıkçası birkaç ay boyunca üretmeyi planlamadığı bir telefonu açıklayamıyor. Bunun yerine, tüm kaynaklar, açılış ayı olan Ocak’ta birleşti. Hatta bir tanesi belirli bir tarihten bahsetti: bayanlar ve baylar, takvimlerinizi 11 Ocak için işaretleyin.

Bu sonuç verirse, gelecek haftaki etkinliğin neyi sergilemeyi planladığı konusunda bir kaybımız var demektir. Ayrıca, Galaxy S21 FE Ocak ayında piyasaya çıkarsa, belki de Galaxy S22 ailesinin duyurusunun S21 FE‘den anında uzaklaşmamak için Şubat ayına erteleneceğini söyleyen daha önceki bir söylenti de mantıklı olabilir. Bekleyip göreceğiz.

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KaynakGsmarena

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