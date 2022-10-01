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Samsung Galaxy S21 FE, Ekim 2022 Android güvenlik yamasını alıyor

Galaxy S21 FE, Ekim 2022 güvenlik yamasını alarak S21 serisinin geri kalanına katıldı. Ekim güncellemesini alan ilk amiral gemisi olmayan telefon ve şu anda Hindistan'da SM-G990E varyantı için sunuluyor. Diğer pazarlar da muhtemelen aynı şeyi izleyecektir.

Ahmet Ekinler

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Samsung, yakın zamanda bazı pazarlarda Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisi akıllı telefonlar için Ekim 2022 Android güvenlik yamasını yayınladı ve şimdi yeni bir yazılım güncellemesiyle en son güvenlik yamasını alan Galaxy S21 FE oldu.

Güncelleme, donanım yazılımı sürümü G990EXXU3CVI8 ile birlikte gelir ve şu anda Hindistan’da SM-G990E model atamasına sahip Galaxy S21 FE birimleri için gönderilmeye başlandı. Ancak, sunum yakında diğer bölgelere de yayılacaktır.

Henüz Galaxy S21 FE’nizde güncelleme almadıysanız, akıllı telefonun Ayarlar > Yazılım güncelleme menüsüne giderek manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

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KaynakGsmarena

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