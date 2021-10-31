Samsung Galaxy S21 FE’nin Özellikleri Sızdırıldı

Samsung‘un merakla beklenen Samsung Galaxy S21 FE modelinin şu ana kadar piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Fakat yaşanan bir çok aksaklıklardan ötürü, bu modeli duyurmayı ertelemişti. İlerleyen zamanda Samsung Galaxy S21 FE’nin özellikleri internette sızdırıldı.

Samsung’un CES’te yeni bir akıllı telefon duyurmasının üzerinden yıllar geçti. Söylentiye göre Galaxy S21 FE, 6-8 Ocak 2022’de Las Vegas’ta düzenlenecek olan CES’te teknoloji severlere sunulacak. Samsung geçtiğimiz yıllarda Galaxy S20‘yi çıkarıp ardından Galaxy S20 FE modelini piyasaya sürmüştü.

S20 FE modelinde S20’nin özelliklerinden alıntı yaparak daha büyük bir ekranla piyasaya sürmüştü. İşte bu sebeple S21 FE modeli daha çok bekleniliyor. Ayrıca S21 FE’nin S22’lere çok yakın çıkması merakla beklenen, bu akıllı telefonun satışı konusunda akıllarda soru işareti bırakıyor. Lakin telefon şu an geniş bir kitle tarafından merakla bekleniyor.

Galaxy S21 FE’nin Beklenen Özellikleri

Galaxy S21 FE’de Snapdragon 888 ve Exynos 2100 işlemcisi kullanılacak. Telefonun belirli pazarlarda bu iki işlemciden birisini kullanacak. Telefonun 5G desteğine sahip olacağı söyleniyor, sızanlara göre 4.500 mAh pil kullanıldığı söyleniyor. Bu pil için telefonda 45W hızlı şarj desteği sunulacak. Fakat kutudan 25W hızlı şarj cihazı çıkacağı söylentiler arasında yer alıyor.

Cihaz 6,4 inç boyutta 120 Hz bir AMOLED ekrana sahip olacağı biliniyor. 128 GB/ 256 GB depolama alanı olacağı söyleniyor. S21 FE, üç farklı kamera taşıyacak. Cihazın ağırlığı 176 gram olarak sızdırıldı makul bir ağırlık seviyesinde. Suya, toza, karşı korunmalı olacak. Kamera çözünürlüğü 32 MP ikinci kamera ise 12 MP üçüncü kamera 8 MP özelliğine sahip.

Ekran Boyutu 6.4 inç Dahili Depolama 128 GB Bellek (RAM) 6 GB Batarya Kapasitesi 4500 mAh 5G Desteği Var Suya Dayanıklılık Var Hızlı Şarj Var Ekran Yenileme Hızı 120 Hz CPU Çekirdeği 8 Çekirdek İşletim Sistemi Android Ağırlık 176 Gram Parmak İzi Okuyucu Var

Teknoloji severler hem cihazın özelliklerini merak ederken bunun yanında fiyatı da merak konusu. Şu an Galaxy S21‘nin fiyatı yaklaşık 9.000 bin TL‘dir. S21 FE’nin fiyatı konusunda herhangi bir tahmin yok.

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