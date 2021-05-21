Samsung Galaxy S21 Olympic Game Edition Nefesleri Kesiyor!

Olimpiyat oyunlarının geçen yıl yapılması gerekiyordu ancak etkinlik ertelendi. Dört yıllık oyunların ertelenmesinden önce Samsung, etkinlik için özel bir Galaxy S20 Plus sürümü duyurmuştu.

Ancak erteleme nedeniyle nihayetinde cihaz iptal edildi. Şimdi Japon havayolu Docomo, Samsung Galaxy S21 Olympic Game Edition‘ı resmi web sitesinde listeledi.

Samsung Galaxy S21 Olympic Game Edition

Bu özel sürüm, Phantom Blue adlı yeni bir renk modeliyle geliyor (aslında daha koyu bir mor tonu gibi görünüyor) ve Docomo’ya özel olacak. Taşıyıcının adı ve ünlü Olimpiyatlar logosu arka tarafta bulunuyor.

Telefon ayrıca özel bir kutu içinde geliyor. Ürün listesi, özel duvar kağıtları, kilit ekranları ve uygulama simgelerinin yanı sıra özel Olimpiyat temalı bir başlatma ve kapatma animasyonu olduğunu söylüyor.

Cihaz şu anda Docomo’nun çevrimiçi mağazasında rezerve edilebilir, ancak önümüzdeki ayın başlarına kadar satışta olmayacak. Önceki yıllara kadar, bu özel baskının oyunlara ücretsiz olarak katılan tüm sporculara verilmesini bekliyoruz.