Samsung Galaxy S21 Serisi Yeni Güncelleme Aldı!

Bilindiği üzere Galaxy S21 serisinde yüksek yakınlaştırma yapılırken meydana gelen gecikme hatası yeni bir güncellemeyle geçen haftalarda düzeltilmişti. Ancak şirket ABD’de ki kullanıcılara bu yeni güncellemeyi bugünden itibaren göndermeye başladı. Sizlerle şu haberimizde yeni güncellemenin Güney Kore ve diğer pazarlarda yayıldığından bahsetmiştik.

Ülkemize ise güncelleme gelmiş durumda. Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisi cihazlarına hız kesmeden güvenlik yamaları ve çeşitli hata düzeltmelerini göndermeye devam ediyor. Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra için gönderilen bu yeni güncelleme ile birlikte cihazların kamerasında meydana gelen yavaşlama ortadan kalkmış oluyor.

G99xUSQU4AUF5 yapı numarasıyla gelen yeni güncelleme, cihazda sadece kamera konusundaki sıkıntıları değil aynı zamanda cihazın genel performansını arttırmaya yönelik bazı içerikleri de beraberinde getiriyor. Yeni güncelleme sayesinde Portre modu optimize ediliyor aynı zamanda Galeri sekmesine eklenen QR od sayesinde tarama yapabiliyorsunuz.

Bununla birlikte gelişmiş görüntülü arama efektleri de bu güncellemeyle beraber geliyor. Güncelleme aynı zamanda cihazda oluşan ısınmayı da sonlandırıyor. Eğer bir Galaxy S21 serisi cihaz kullanıyorsanız telefonunuzun güncelleme bölümünü sıklıkla kontrol etmenizde fayda var.