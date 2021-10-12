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Samsung Galaxy S21 Ultra, Film Çekmeye Hazır!

Bu kampanya ile şirket, amiral gemisi Samsung akıllı telefonlarının kameralarını öne çıkarmak için dünyanın dört bir yanından daha fazla film yönetmeni ile ortaklığını sürdürmeyi hedefliyor. Özellikle, bu yeni filmlerin her ikisi de bu ay içinde Güney Kore'deki Busan Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.

Ayşen Sıla

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Samsung Electronics, tüm filmlerin akıllı telefonda çekildiği amiral gemisi Galaxy S21 Ultra‘nın yeteneklerini sergilemek için film yönetmenleriyle ortaklık kurduğunu duyurdu.

Güney Koreli teknoloji devi, İngiliz film yönetmeni Joe Wright ile ortak olacak. Şirket, Joe Wright’ın yöneteceği Princess & Peppernose ile kampanyaya başlayacak. Bu proje, hem canlı aksiyon koreografisini hem de kuklacılığı kullanan bir müzikal film. Ancak tüm bu çekimler, şirketin Galaxy S21 Ultra ile gerçekleşti.

Ayrıca Samsung, Love Will Tear Us Apart ve My Huckleberry Friends filmleriyle tanınan; Çinli yönetmen Sha Mo’nun da yer aldığı “#withGalaxy” etkinliği, popüler oldu.

Samsung-Galaxy-S21-Ultra

Bu kampanya ile şirket, amiral gemisi Samsung akıllı telefonlarının kameralarını öne çıkarmak için; dünyanın dört bir yanından daha fazla film yönetmeni ile ortaklığını sürdürmeyi hedefliyor. Özellikle, bu yeni filmlerin her ikisi de bu ay içinde Güney Kore’deki; Busan Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek.

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KaynakPulse News

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