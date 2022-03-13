Samsung Galaxy S22 güncellemesi uygulamalardaki ve oyunlardaki performans düşüşünü ortadan kaldırıyor

Samsung‘un Galaxy S22 serisini piyasaya sürmesi, telefonların binlerce uygulama ve oyunda performansını düşürdüğüne dair raporların ardından tartışmalara yol açtı. Şirketin Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS), sıcaklık ve pil seviyesi gibi şeyleri ölçer ve bir tür denge bulmak amacıyla sistem performansını ayarlar. Tüm olumsuz tepkilerin ardından Samsung, kullanıcılara GOS müdahaleleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için bir güncelleme yayınlayacağına söz verdi ve şimdi bunun geldiğini görmeye başladık.

Galaxy S22 serisi için yeni güncelleme, oyun oynarken CPU ve GPU performans sınırlarını kaldırıyor. Ayrıca Game Booster’da (SamMobile aracılığıyla) yeni bir Oyun Performansı Yönetim Modu sunar, ancak bunun tam olarak ne sunacağı açık değildir. Bu düzeltmeye ek olarak, Samsung ayrıca her zamanki hata düzeltmeleri ve iyileştirme çeşitlerini aramamızı söylüyor.

Geekbench‘in değiştirilmiş bir sürümünü kullanan Galaxy S22+ üzerindeki GOS özellikli üretici yazılımıyla yaptığımız testte, tek çekirdek puanlarında %45 ve çoklu çekirdek performansında %28 düşüş gördük. Bu güncellemenin telefonun oyun performansı üzerindeki etkisini ve aşırı ısınma sorunlarına yol açıp açmadığını görmek ilginç olacak.

Güncelleme ilk olarak Samsung’un anavatanı Güney Kore’de yayınlandı, ancak İngiltere’deki kilidi açılmış S22 Ultra’ma ulaştığı için şimdi uluslararası olarak yayılıyor gibi görünüyor.