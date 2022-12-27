Samsung Galaxy S22, iPhone 14 ile rekabet edemiyor

Son analizlere göre Samsung‘un Galaxy S22 satışları, birçok faktör nedeniyle şirketin beklentilerini karşılamayabilir. Samsung’un amiral gemisi modelinin satışlarındaki durgunluğun bir nedeni yazılım tartışması olurken, düşük seviye Galaxy A serisinin satışlarındaki hızlı artış da bir etken olabilir. Ayrıca, Apple‘ın iPhone 14 serisinin iki şirket arasındaki ortalama satış fiyatı (ASP) farkını açtığı bildirildi.

Pazar araştırma şirketi Counterpoint Research’e göre, Samsung’un akıllı telefonlar için ASP’si bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yalnızca %2 artarken, Apple’ın ASP’si %7 arttı. Bu eğilimin dördüncü çeyrekte de devam etmesi bekleniyor.

Samsung’un satışlarını etkileyebilecek bir başka faktör de şirketin küresel pazardaki marka konumlandırması diyebiliriz. Samsung, sevkiyat sayıları açısından en çok akıllı telefon satan ülke olsa da, bunların çoğu Avrupa, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika gibi belirli bölgelerde popüler olan düşük kaliteli modeller.

Buna karşılık, iPhone 11 ila 13 dahil olmak üzere Apple’ın amiral gemisi modelleri, en çok sevk edilen modellerin ilk 10 listesine hakim durumda. Samsung’un Galaxy Z Flip gibi katlanabilir telefonları da Kore ve Avrupa dışında sınırlı etkiye sahipti. Bu sorunları ele almak için bazı analistler, Samsung’un küresel pazarda Apple ile daha iyi rekabet edebilmek için marka konumlandırmasını gözden geçirmeyi düşünmesi gerektiğini öne sürdüler.

Şirketin, Galaxy markası algısının Kore’dekinden farklı olabileceği denizaşırı pazarlarda da ürünlerini tanıtmak için daha fazla çaba sarf etmesi gerekebilir. Samsung, bu yılın başlarında 5G teknolojisine odaklanarak Galaxy S22’yi piyasaya sürdü, ancak bunun satışları artırmaya ve Apple ile aradaki farkı kapatmaya yetip yetmeyeceği henüz belli değil.