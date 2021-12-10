Samsung Galaxy S22 Note’a Merhaba – Ultra’ya Elveda

Bugün güvenilir bir kaynak, yeni S22 serisine dair çok önemli bir detaydan bahsetti. Kaynağımıza göre Samsung, artık Ultra ibaresi yerine Note ismini alacak. Serinin en üst modelleri S22 serisiyle birlikte Note ibaresini alacak.

Dolayısıyla Samsung Galaxy S22 Note, çok fonksiyonlu ve Note serisinden ilham almış en pahalı model olarak görücüye çıkacak. Hatırlamak gerekirse, Samsung’un son Note modeli, Ağustos 2020’de piyasaya çıkan; Galaxy Note 20 serisiydi ve ardından seri katlanır telefonlara dönüştü.

Ancak birçok kişi Galaxy Z Fold ve Z Flip serisinin Note serisinin yerini tutmayacağını söyledi. Galaxy Z Fold, S Pen desteğine sahip olsa da hayranlar yeni Note modelleri görmek istiyor.

Galaxy Note telefonları her zaman S serisinin güçlü bir versiyonu olmuştu. Yılın sunduğu en yeni ve en büyük donanımı edinmenin harika bir yoluydular, ancak aynı zamanda S serisi üzerinde birkaç küçük yükseltmeyi de beraberinde getirdiler.

Source/ Lets Go Digital

Note telefonlar aynı zamanda üretkenliğe de sahipti. Hatta en yeni Galaxy S21 Ultra ve Z Fold 3’te hala eksik olan özel S Pen yuvaları sunuyordu. Bu nedenlerden dolayı, yıllar içinde ölümsüz bir hayran kitlesi topladı. Samsung bu hayran kitlesini S22 serisinde toplamayı düşünüyor. Yeni Note serisi olmasa da, S22 Serisine bağlı bir Note telefonu görmek harika olacak.

Samsung Galaxy S22 Ultra veya S22 Note’un teknik özelliklerine gelince; telefon tanıdık bir “Note” tasarımına sahip olacak ve hatta bir S Pen yuvasına sahip olacak. Arka kameraları dörtlü 108MP + 10MP + 10MP + 12MP kurulumunda olacak. Bu arada cihazın Şubat ayında satışa çıkmasını bekliyoruz.