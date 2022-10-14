Samsung Galaxy S22 Serisi İçin Android 13 Güncellemesi Ekim Ayında Yayınlanacak

Samsung Geliştirici Konferansı 2022 sırasında Samsung, Android 13 işletim sistemine dayalı One UI 5.0’ı resmi olarak tanıttı. Güney Koreli teknoloji şirketi, S22 serisine bu ay (Ekim) yeni işletim sistemi yükseltmesinin uygulanacağını doğruladı.

Şimdiye kadar şirket, bazı pazarlarda Galaxy S22 serisi için One UI 5.0’ın dört beta sürümünü kullanıma sundu. Dördüncü beta güncellemesinin sonuncusu olup olmayacağı belli olmasa da S22 kullanıcılarının bu ayın sonuna kadar kararlı güncellemeyi alacağı kesin.

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra‘nın One UI 5.0 tabanlı Android 13 işletim sistemi yükseltmesini alan ilk Samsung telefonları olacağını da belirtelim.

One UI 5’e gelecek yeni özelliklerden bazıları, telefon aramalarını mesaj yazarak cevaplayabilen Bixby Text Call’u içeriyor. Bixby, metni sese dönüştürebilecek ve arayanla paylaşabilecek. Ayrıca, arayanın sesini metne dönüştürerek ne söylediğini de gösterecek.

Rutinler, kullanıcının faaliyetlerine dayalı olarak bir dizi eylemi tetikleyebilecek. Modlar uyku, rahatlama, egzersiz ve sürüş için özelleştirilmiş ayarlar oluşturabilecek. One UI 5.0, Android 13’ün Material You tasarımının daha derin entegrasyonunu vaat ediyor.

Diğer özelliklerinden bazıları, widget’lar, görüntülerden metin çıkarma, Quick Share, Smart View ve Samsung DeX gibi seçeneklere sahip yeni bir Bağlı cihazlar menüsü, bir güvenlik ve gizlilik panosu, yeni bir Dinamik kilit ekranı, çoklu kullanıcı desteği ve daha fazlasını içeriyor.