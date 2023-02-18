Samsung Galaxy S22 Serisi, One UI 5.1 Güncellemesi Alıyor!

Samsung, bu haftanın başlarında Galaxy S22 serisi için Android 13 tabanlı One UI 5.1 kararlı güncellemesini yayınladı.

One UI 5.1 güncellemesi, ürün yazılımı sürümü S90xU1UEU2CWAI olan Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra için yayınlanıyor. Şu anda Metro PCS, US Cellular ve T-Mobile ağlarında mevcut ve diğer operatörler önümüzdeki birkaç gün içinde sahip olacak. Yeni güncelleme ilk olarak ABD’deki kullanıcılara gelecek.

Güncelleme, olağan One UI 5.1 özellikleriyle birlikte geliyor ve Galaxy S22 üçlüsünde Android güvenlik yaması düzeyini Şubat 2023’e yükselecek.

Güncelleme ülkemize geldiği zaman telefonlarınıza rahatlıkla yükleyebilirsiniz. Şu an için ülkemize geleceği tarih hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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