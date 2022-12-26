Samsung Galaxy S23 Çok Daha İyi Bir Ekranla Gelecek!

Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanına yaklaştıkça, yeni amiral gemisi sınıfı akıllı telefonlarla ilgili çeşitli söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi, yeni bir rapor temel Galaxy S23 modeli hakkında bazı ilginç detayları ortaya çıkardı.

Görünüşe göre Güney Koreli teknoloji şirketi, Galaxy S23 üzerinde çeşitli geliştirmeler yapmayı planlıyor. Twitter’daki bir kaynağa göre, Galaxy S23 ve hatta Galaxy S23 Plus, 1750 nite kadar parlaklık sunan yeni bir ekran paneline sahip olacak. Bu, yalnızca 1300 nit parlaklık sunan Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus‘dan daha yüksek. Öte yandan, daha üst seviye Galaxy S23 Ultra’nın 2000 nitlik muhteşem bir parlaklık sunan bir ekrana sahip olması bekleniyor.

Bunun dışında Galaxy S23 Ultra’nın, Galaxy S22 Ultra’da bulunan aynı 5.000 mAh pilden güç alması bekleniyor. Bu, 2020’de piyasaya çıkan Galaxy S20 Ultra‘dan bu yana bir standart haline geldi. Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus’ın pil boyutlarında hafif bir artış olması beklense de, eski Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus şimdi 3.900mAh pil ile geliyorken ikincisi 4.700 mAh pile sahip.

Bununla birlikte temel model, önceki nesle benzer şekilde oldukça yavaş 25W hızlı şarjı koruyacak ve S23 Plus modeli, 45W hızlı şarjı koruyacak gibi görünüyor. Ancak her iki model de Qi kablosuz şarj ve Kablosuz PowerShare ters şarj özelliği ile gelecek.