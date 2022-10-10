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Samsung Galaxy S23, daha büyük bir pil ile geliyor

Bu sabah, ünlü blog yazarı @DigitalChatStation, Galaxy S23 standart sürümünün birkaç özelliğini açıkladı. Blog yazarının dediği gibi, yeni standart Galaxy S23, önceki Galaxy S22 standart modelinde olduğu gibi 6.1 inç 1080p düz ekrana sahip olacak.

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy S23 serisi şimdi ufukta ve güvenilir Dijital Sohbet İstasyonuna göre, normal Galaxy S23, önceki Galaxy S22‘ye göre bir yükseltme olan 3.900 mAh pile sahip olacak.

Ayrıca ekranın, önceki normal versiyon olan amiral gemisi ile aynı olan Full HD + çözünürlüğe sahip 6.1 inç olacağını ve Samsung‘un nispeten küçük gövdeye daha büyük bir hücre sığdırmayı başardığını belirttiler.

Sızıntı yapan kişi, şarjın yine 25W’da oldukça hayal kırıklığı yaratacağını iddia etti. Bu, Çin Zorunlu Sertifikasyonu’ndan (3C) daha önceki bir sızıntıyla eşleşiyor.

Yaklaşan Galaxy S23 serisinin teknik özellikleri ve özellikleriyle ilgili bilgiler hala kıt, ancak yeni bir tasarım ve yeni yonga setleri bekliyoruz.

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