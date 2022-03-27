Samsung Galaxy S23 Hakkında Detaylar Çıkmaya Başladı!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden Samsung, gelecek yıl çıkaracağı akıllı telefonu Galaxy S23 hakkında bazı bilgileri sızdırdı.

2022 yılına bomba gibi bir giriş yapan Samsung, geçtiğimiz ay tanıttığı S22 serisi ile beraber kullanıcılardan tam puan almıştı. Yaklaşık 1 aydır raflarda olan S22 serisi, dünya çağında büyük bir ilgi gördü. Hal böyle olunca insanlar gelecek sene piyasaya çıkacak olan Samsung Galaxy S23 hakkında merak yaşamaya başladı. Bu merak kısa sürdü ve bazı teknoloji siteleri S23 hakkında bazı detayları paylaşmaya başladı.

Şu ana kadar yapılan sızıntıların hiç biri resmi bir şekilde onaylanmadı. Ayrıca tasarımı ve özellikleri hakkında da birçok varsayım bulunuyor. Bu sızıntılara göre bazı özellikleri kuvvetle muhtemel olarak karşımıza çıkacak.

Yapılan sızıntı haberlerinde en çok dikkat çeken özellik, seneye çıkacak olan serinin Snapdragon 8 Gen 2 ile beraber gelecek olması olarak görülüyor. Şu an bu işlemci hakkında pek fazla bulunmasa da, 2022 yılının sonlarına doğru bu işlemcinin tanıtılması bekleniyor.

Ayrıca Samsung, yeni akıllı telefonlarını tanıtmadan önce bir kod ile onları adlandırıyor. Şu an görüldü ki S23 “Elmas” kod adı ile yer alıyor. Bu elmas kod adını S23 dayanıklılığı ile elde ettiğini düşünülüyor. Ayrıca kamerası hakkında da birçok söylenti bulunan S23’ün 200 MP bir kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor.

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