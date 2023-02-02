Samsung Galaxy S23 renkleri: İşte alabileceğiniz her tarz

Samsung dün, Galaxy S23 serisi ile yepyeni amiral gemisi akıllı telefon serisini duyurdu. Bu seriyle S23, S23 Plus ve devasa Galaxy S23 Ultra yer alıyor. Önceki nesil Galaxy S22 telefonlarda yalnızca Ultra’da bulunan bazı renkler yer alsa da Samsung, üç S23 cihazının tümünde renk seçeneğini en azından standart renklerle aynı hale getirdi: Siyah, Krem, Yeşil ve Lavanta.

Siyah

Phantom Black, siyah için süslü bir isim. Bu, her şeyle uyumlu mükemmel şekilde klasik ve profesyonel görünümlü bir model. Arka yüzey mat iken, çerçeve parlak (bu, tüm renkler için geçerli). Bu, çerçevenin etrafında bir kılıf yoksa, parmak izlerini ve lekeleri görebileceğinizi gösteriyor.

Krem

Phantom Black’in zıttı Krem’dir. Ama Krem’i saf beyazla karıştırmayın çünkü öyle bir renk değil. Kremi biraz kirli beyaz bir renk olarak düşünün. Phantom Black’e benzer şekilde, bu da her şeyle iyi giden zarif ve klasik bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Krem rengi Galaxy S23, özellikle daha parlak, daha açık tonları tercih ediyorsanız muhteşem bir renk doğrusu.

Yeşil

Yeşilin pek çok tonu ve varyasyonu var, ancak Samsung bu seride daha askeri, zeytin yeşili benzeri bir renk seçti. S23’ün Yeşil rengi, mevcut ortamın açısına ve aydınlatmasına bağlı olarak değişebiliyor ve farklı bir tonda görünebiliyor. Başka bir deyişle, donuk, donuk bir zeytin yeşilinden zengin bir zümrüt rengine dönüşebiliyor.

Lavanta

Bu yıl Samsung, pembeyi terk etmeye ve bunun yerine Lavanta rengini kullanmaya karar verdi. Bu yılki Lavanta rengi çok ince ve sessiz ve hatta uzaktan çok açık pembe veya beyaz gibi görünüyor. Ama kesinlikle pembeden daha soğuk bir renk ve gerçek bir pembe telefonun yanında oldukça mora yakın duruyor. Bununla birlikte, Apple’ın mor iPhone 14’üne benzer şekilde, S23 serisi için de Lavanta rengi çok soluk. Krem gibi, kesinlikle daha feminen bir renk.

Samsung Galaxy S23 Serisi İçin Özel Renkler

Lime

Bu, yalnızca doğrudan Samsung’tan temin edilebilen özel bir renk. Sarı bir tonla parlak yeşil bir ton ve evet limonu andırıyor. Bu renkte çok fazla telefon görmüyorsunuz, bu yüzden kesinlikle piyasadaki en benzersiz seçeneklerden biri. Lime, kısa süreliğine tüm modellerde bir renk seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.

Grafit

Siyah rengi sizin için çok koyuysa, S23, S23 Plus ve S23 Ultra için mevcut olan ve Samsung’a özel başka bir renk olan Grafiti tercih edebilirsiniz. Bu renk koyu gri, bu nedenle tamamen siyah değil. Bu nedenle zarif ve şık ama aynı zamanda Samsung’a özel bir şey istiyorsanız, o zaman Grafit rengi seçebilirsiniz.

Kırmızı

Eğlenceli, cesur renkleri tercih edenler, Samsung’a özel yeni kırmızı renge göz atmalı. Bu renk seçeneği gerçekten zengin ve canlı bir kırmızı ton. Mat ile metalik bir bitişi var ve bu sadece kendine özgü bir renk. Fakat bu renk yalnızca S23 Ultra’ya özel.

Gök Mavisi

Son olarak, Samsung’a özel nihai renk, yine yalnızca S23 Ultra’da bulunan Gök Mavisi. Bu, güneşli bir günde açık gökyüzünü anımsatan açık mavi bir renk. Bu renk diğer mavi telefonlardan biraz daha az doygun olmasına rağmen harika görünüyor. Daha çok buz mavisi gibi ama iPhone 13 Pro’daki Apple ve Sierra Blue’dan daha iyi yapılmış. İyi aydınlatmada harika görünecek güzel bir seçenek.