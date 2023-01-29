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Samsung Galaxy S23 Serisi, Gorilla Glass Victus 2 Korumasına Sahip Olacak!

Victus 2, Aralık 2022'de Corning tarafından tanıtıldı ve cam, önceki modele göre daha yüksek düşme direnci sunarak, kullandığı akıllı telefonlar için gelişmiş koruma sağlıyor. Samsung Galaxy S23 serisi de bundan nasibini alacak gibi görünüyor.

Ayşen Sıla

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Gorilla Glass Victus 2, 2020 yılında piyasaya sürülen Gorilla Glass Victus’un üst modeli oldu. Victus 2, Aralık 2022’de Corning tarafından tanıtıldı ve cam, önceki modele göre daha yüksek düşme direnci sunarak, kullandığı akıllı telefonlar için gelişmiş koruma sağlıyor.

Gorilla Glass Victus 2’nin, Corning tarafından da onaylandığı gibi, merakla beklenen Samsung Galaxy S23 serisinden başlayarak gelecek akıllı telefonlarda yer alması bekleniyor.

Gorilla Glass Victus 2, telefonların Victus Plus’ın çizilme direncini korurken pürüzlü yüzeylere düşmeye karşı dayanıklı olması için tasarlandı. Şirket, dünyanın en yaygın kullanılan mühendislik malzemesi olan beton gibi pürüzlü yüzeylerde düşmelere karşı direnç göstererek tokluğu yeniden tanımladığını iddia ediyor. 

Gorilla Glass Victus 2 ayrıca, Underwriters Laboratories (UL) tarafından doğrulandığı üzere, ortalama %22 tüketici öncesi geri dönüştürülmüş içerik içerdiği için Çevresel İddia Doğrulaması alarak çevreye öncelik veriyor. Bu işaret, düzenli denetimlerin ve testlerin saklanmasını gerektiriyor.

Samsung Electronics Mobil eXperience Business Başkan Yardımcısı ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stephanie Choi ayrıca, Samsung’un sürdürülebilirliği ürün yaşam döngüsüne dahil etmeye ve çevresel etkimizi en aza indirirken performansı artırmak için Corning gibi ortaklarla çalışmaya kendini adadığını belirtti. 

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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