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Samsung Galaxy S23 Serisinin Fiyatı Belli Oldu!

Teknoloji devi Samsung'un 1 Şubat tarihinde tanıtacağı Galaxy S23 serisinin fiyatları belli oldu.

İbrahim Özbek

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Teknoloji devi Samsung’un 1 Şubat tarihinde tanıtacağı Galaxy S23 serisinin fiyatları belli oldu.

2023 yılına yeni girdik ve birçok akıllı telefon markası kendi telefonlarını piyasaya sürdü. Samsung’da 2023 yılına damga vuracak akıllı telefonu için lansman günlerini saymaya başladı. Tanıtımına kısa bir süreç kalırken, Galaxy S23 modelinin fiyatları belli oldu.

Samsung, bu yıl satış stratejisinde Apple tekniği kullanacak. Geçen sene çıkardığı amiral gemisi telefonu Galaxy S22 serisinde fiyat artışı yapmamıştı ancak bu yıl kaliteli ve pahalı satış modelini benimseyecek ve dalgalanan dolar kuruna da bir önlem alacak.

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Samsung Galaxy S23 serisinin fiyatları şu şekilde;

  • Galaxy S23: 799 dolar
  • Galaxy S23 Plus: 999 dolar
  • Galaxy Ultra: 1249 dolar

Samsung Galaxy S23 Ultra, Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Telefonun arka panelinde 200 MP ana kamera, 108 MP geniş açılı, 12 MP telefoto ve 12 MP makro kameraya sahip olacak. Ek olarak ön tarafta da bir adet 12 MP Selfie kamerası yer alacak. Buna bağlı olarak geçen seneye ki fiyatlara bağlı oranda bir artış görmek mümkün.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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