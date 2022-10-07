Samsung Galaxy S23 Serisinin Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Google Pixel 7 serisinin de piyasadan çekilmesiyle birlikte önemli bir duyuru kalmadı. Şimdi Samsung, olası renk seçenekleri ortaya çıkan Galaxy S23 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

Güney Koreli teknoloji şirketi, 2023 telefonlarını yalnızca dört renk seçeneğiyle piyasaya sürecek. Rapora bakıldığında, dört renk çeşidi Bej, Siyah, Yeşil ve Açık Pembe olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilgi doğruysa, Galaxy S23 serisinin bazı sınırlı renk seçenekleri olduğu anlaşılıyor.

Yeni nesil üst düzey akıllı telefonlar, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ve geliştirilmiş kameralar gibi birinci sınıf teknik özelliklere sahip olacak şekilde ayarlanmış. Temel Galaxy S23’ün yanı sıra Plus ve Ultra modelinin daha büyük pillere ve daha yüksek çözünürlüklü ön kameraya sahip olduğu söyleniyor.

En üst seviye Galaxy S23 Ultra’nın da 200 megapiksellik bir ana arka kameraya sahip olması bekleniyor. Bu arada bu yılki Galaxy S22 serisi, Hayali Beyaz, Hayali Siyah, Yeşil, Grafit, Altın, Krem ve Kırmızı gibi çok çeşitli renklerde satışa çıktı. Bu nedenle, iki yeni rengin eklenmesi dört gözle beklenecek bir şey, ancak daha fazla seçeneğin olmaması biraz hayal kırıklığı yaratıyor.