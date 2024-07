Ana Sayfa » Akıllı Telefon Samsung Galaxy S23 Ultra çok yakında One UI 7 güncellemesi alıyor! Akıllı Telefon Samsung Galaxy S23 Ultra çok yakında One UI 7 güncellemesi alıyor! Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

Samsung Galaxy S23 Ultra, Android 15 tabanlı One UI 7 ile Geekbench’te göründü! Bu, Galaxy S24 Plus‘ın da One UI 7 ile Geekbench’te görülmesinden kısa bir süre sonra geldi.

Samsung, tüm amiral gemisi cihazları üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Galaxy S24 Plus’ın ardından, Galaxy S23 Ultra artık Geekbench’te görüldü ve Android 15’te çalıştığını doğruladı. One UI 7’nin Android 15’e dayandığını biliyoruz.

Google’ın Android 15 ile platform kararlılığına ulaşmasının ardından Samsung hızla One UI 7’yi geliştirmeye başladı. Samsung’un ilk önce One UI 7’yi Beta sürüm olarak yayınlaması, ardından da kararlı sürüme geçmesi bekleniyor.

Galaxy S23 Ultra, tek çekirdekte 1658, çok çekirdekte ise 4028 puan aldı.