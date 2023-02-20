Samsung, Galaxy S23 Ultra İçin İlk Yazılım Güncellemesini Yayınladı

Samsung Galaxy S23 Ultra akıllı telefonun resmi olarak piyasaya sürülmesinden bu yana uzun zaman geçmedi. Fakat Samsung yeni S23 Ultra için ilk üretici yazılımı güncellemesini yayınlamaya başladı.

En son güncelleme, cihaza Şubat 2023 için bir güvenlik yaması ve diğer küçük ince ayarlar ekliyor. İnceleyenler tarafından bildirilen sorunlar için güncelleme bir düzeltme de içeriyor.

Samsung Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra, Şubat 2023 güvenlik düzeltme ekini alıyor. Son güncelleme, S91xBXXU1AWBD yapı numarasına sahip. En son güncelleme şu anda akıllı telefonun Avrupa modellerine yayılıyor.

Diğer bölgesel sürümler, güncellemeyi yakında alacak. Güncelleme genellikle birkaç gün içinde tüm küresel bölgelere yayınlanır. Bu yüzden yakında herkesin bu güncellemeyi almasını bekliyoruz. Bu arada son güncelleme 567 MB boyutunda.

Bir Galaxy S23 serisi telefonunuz varsa ve Avrupa’da yaşıyorsanız, artık Ayarlar » Yazılım güncelleme bölümüne gidip İndir ve yükle’yi seçerek en son güncellemeyi kontrol edebilirsiniz.

Güncellemeyi henüz almadıysanız, manuel olarak akıllı telefonunuza indirmeden önce birkaç gün daha vermenizi tavsiye ederiz. Aşamalar halinde kullanıma sunulduğu için tüm cihazların güncellemeyi alması biraz zaman alabilir.