Samsung Galaxy S23 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bekleyiş sona erdi ve muhtemelen en çok beklenen Android akıllı telefon serisi olan Galaxy S23 serisi nihayet satışa çıktı. Samsung bugün Şubat 2020’den bu yana ilk yüz yüze akıllı telefon lansmanını gerçekleştirdi ve üç güçlü telefonu Galaxy S23, S23 Plus ve S23 Ultra‘yı duyurdu.

Gösterinin yıldızı ve bu yazının konusu, yüksek çözünürlüklü 200MP ana kamera ve Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi ile çıkış yapan Ultra modeli. Yeni Galaxy S23 Ultra’nın fiyatını, teknik özelliklerini ve tüm detaylarını sizler için bu yazıda bir araya getirdik.

Tasarım

Tasarımda büyük değişiklikler bekliyorsanız, hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Galaxy S23 Ultra, S22 Ultra‘ya o kadar benziyor ki çoğu insan ikisini birbirinden ayıramayacak. S23 Ultra, önceki modelle neredeyse aynı ölçülerde ve üstte bir S kalemi bulunan keskin köşelere sahip. Estetik değişikliklerin çoğunun meydana geldiği kamera kısmı da aynı kalıyor. Ayrı ayrı yerleştirilmiş üç kamera bulunuyor. Dikkate değer bir fark varsa, cihazın daha düz kenarlara sahip olması diyebiliriz. Bu tutuşu ciddi anlamda etkileyecek.

Özellikler

Samsung’un en kaliteli akıllı telefonu olan Galaxy S23 Ultra, en yeni donanımı sunuyor. Markanın en iyi ekranına, en iyi kameralarına ve en hızlı çipine sahip. Başka bir deyişle, QHD+ (3.088 x 1.440) çözünürlüğe ve LTPO teknolojisinin yardımıyla yüksek 120Hz’den 1Hz’e kadar düşebilen dinamik yenileme hızına sahip uzun bir 6,8 inç AMOLED ekran var.

Akıllı telefonun ekranı 2.000 nite kadar bir tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Bu, Galaxy S22 Ultra’nın 1.750 nit parlaklığından çok daha yüksek. Panel, Corning’in Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla birlikte geliyor.

Akıllı telefona güç sağlamak, Qualcomm’un 8 GB veya 12 GB RAM ve 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama ile eşleştirilmiş en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinin görevi. Geçen yılın aksine Samsung, cihazın Exynos işlemcili modeli piyasaya sürmedi. S23 Ultra, 45 W kablolu ve 10 W kablosuz şarjlı 5.000 mAh pil ile çalışıyor. Ters şarj için de destek var. Son olarak, akıllı telefon Android 13 tabanlı One UI 5 desteğine sahip.

Kamera

S23 Ultra, Samsung’un en iyi kameralı telefonu olarak geliyor. Akıllı telefon, 30 fps’de 8K çözünürlüğe kadar kayıt yapabilen büyük bir 200MP ISOCELL HP2 sensörü ile vurgulanan dört kameralı bir kurulum sergiliyor. Ana sensör de optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip.

Ana sensöre, f/1.4 diyafram açıklığına ve 120 derece FOV’a sahip 12MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırma, f/2.4 diyafram ve OIS desteğine sahip 10MP telefoto lens eşlik ediyor. Ayrıca 10x’e kadar optik yakınlaştırma ve f/4,9 diyafram açıklığına sahip 10 MP periskop telefoto kamera da var. Özçekimler için, telefonun önünde 12 MP kamera bulunuyor.

Fiyat ve Renkler

Telefon, siyah, krem rengi, yeşil ve lavanta olmak üzere 4 renk seçeneğine sahip. Telefonun ön satışları bugün açıldı bile ve 19 Şubat’a kadar ön sipariş verenlere özel avantajlar da olacak.

8GB RAM / 256GB Depolama – 40.999TL

12GB RAM / 512GB Depolama – 43.999TL

12GB RAM / 1TB Depolama – 48.999TL