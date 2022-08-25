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Samsung Galaxy S23 Ultra, Tasarım Kısmında Hayal Kırıklığı Yaratabilir

Galaxy S22 Ultra, bir Note modelini andırdığı için son derece övgüyle karşılanmıştı ve satış kısmında da iyi bir başarı kaydetmişti. Bu nedenle Samsung, yeni seride ufak farklılıklar dışında yepyeni bir şeyler eklemeyi düşünmüyor.

Ayşen Sıla

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Samsung-Galaxy-S23-Ultra

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro 5G Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor

Samsung, Galaxy Tab Active 4 Pro adlı yeni dayanıklı tabletini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tablet, kısa süre önce Google Play Console ve Bluetooth SIG veritabanında bazı önemli özelliklerle tespit edildi. Şimdi...

Son birkaç gün içinde, Samsung Galaxy S23 Ultra ile ilgili olası özellikleriyle ilgili çeşitli raporlar aldık. Şimdi, güvenilir bir kaynaktan gelen yeni bilgiler, arka tasarımıyla ilgili ek ayrıntıları ortaya çıkardı.

Kaynak, Samsung Galaxy S23 Ultra’nın arka kamera modülü için Galaxy S22 Ultra ile aynı tasarımla piyasaya çıkacağını belirtiyor. Başka bir deyişle, yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon, öncekiyle neredeyse aynı tasarıma sahip olacak.

Galaxy S22 Ultra, bir Note modelini andırdığı için son derece övgüyle karşılanmıştı ve satış kısmında da iyi bir başarı kaydetmişti. Bu nedenle Samsung, yeni seride ufak farklılıklar dışında yepyeni bir şeyler eklemeyi düşünmüyor.

samsung-galaxy-s22-ultra

Buna karşı son zamanlarda başka tasarım görselleri de gördük. Ancak bunlar genellikle tasarımı tamamen yenilenmiş bir arka kamerayla sergiledi. Bakalım S23 serisi bizlere neler vaat edecek.

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