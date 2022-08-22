Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Teknik Özellikleri Açığa Çıktı

Bu yılın ikinci yarısına girerken, Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanına çok yaklaştık. Ve şimdi, bir bilgin üst düzey Galaxy S23 Ultra modeliyle ilgili bazı ilginç bilgileri ortaya çıkardı.

Kaynağımız, Galaxy S23 Ultra’nın boyutunun Galaxy S22 Ultra ile neredeyse aynı olacağını belirtti. Görünüşe göre, iki üst uç model arasındaki boyut farkı 0,1 ila 0,2 mm civarında olacak.

Ayrıca, kaynak Galaxy S23 Ultra’nın büyük bir 5.000 mAh pil ile güçlendirileceğini, 8.9 mm kalınlığa ve 3088 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 6.8 inç ekrana sahip olacağını iddia etti.

Tek büyük değişiklik, muhtemelen Android 13 tabanlı One UI 5.1 özel kaplamasında da çalışacak olan yeni S23 Ultra modelindeki Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti olacak.