Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23 Plus ilk bakış: Sızan görüntüler eksiksiz tasarımı gösteriyor

Samsung Galaxy S23 serisi, 2023’ün ilk çeyreğinde ‘Unpacked’ etkinliğinde piyasaya sürülecek. Bunlar, bu yılın başlarından itibaren Galaxy S22 serisinin halefleri olarak gelecek. Serinin üç model içerdiği söyleniyor: Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Plus ve Samsung Galaxy S23 Ultra. Şimdiye kadar sadece amiral gemisi telefonların kameraları ve şarj hızları (Çin’in 3C sertifikası aracılığıyla) ile ilgili söylentileri ve raporları gördük, ancak bu bugün değişiyor.

Samsung Galaxy S23 ve Galaxy S23+‘ın CAD çizimleri, Digit ve Smartprix ile birlikte OnLeaks’in izniyle çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Her yıl olduğu gibi, her iki telefon da neredeyse aynı tasarıma sahip.

Samsung Galaxy S23 ve S23 Plus neredeyse benzer bir tasarımı paylaşıyor. Ön kısımda, selfie kamerası için ortada konumlandırılmış bir delikli oyuk ve tüm köşelerde ince çerçeveler bulunur. Ses butonları ve güç düğmesi sağ kenara yerleştirilmiştir. Altta USB Type-C bağlantı noktası, SIM tepsisi bölümü ve hoparlör ızgarası bulunur. Üst kısımda gürültü engelleme için ikincil bir mikrofon bulunur.

Arkaya geçildiğinde, üçlü kamera sensörleri için büyük dikdörtgen modül yok oluyor. Bunun yerine, Galaxy S23 Ultra ile arkadan çıkıntı yapan ayrı kamera lensleri görüyoruz. Kamera özelliklerinin iki model arasında bazı seviyelerde farklı olabileceğine inanıyoruz. Samsung Galaxy S23 Beyaz renkte, Galaxy S23 Plus ise Siyah renkte görülebilir.

Samsung Galaxy S23 serisi özellikleri (beklenen)

Çin’in 3C sertifikasyon web sitesinin ortaya çıkardığı üzere Samsung Galaxy S23 serisinin 25W hızlı şarj desteği ile geleceği söyleniyor. Buna Ultra modeli de dahildir ve S22 Ultra 45W’a kadar şarj hızını desteklediğinden bu kafa karıştırıcıdır. Telefonların küresel olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 tarafından desteklenmesi bekleniyor.

Galaxy S23 Ultra’nın, 12MP ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoomlu 10MP telefoto sensör tarafından desteklenecek 200MP kamera ile gelmesi bekleniyor. Selfie’ler için ön tarafta 40MP lens ve 5000mAh pil olduğu söyleniyor.