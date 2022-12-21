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Samsung Galaxy S23 yine Geekbench’te göründü

Ahmet Ekinler

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Samsung Galaxy S23 sizinti

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Samsung Galaxy S23 serisinin lansmanının Şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyor ve biz beklerken Geekbench, duyurulmadan önce kompakt Galaxy S23’ün başka bir testini daha ortaya çıkardı.

Seri numarasından anladığımız kadarıyla bu model uluslar arası olan versiyon – SM-S911B. Global Galaxy S23, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ve 8 GB RAM ile gelecek. Telefon, Geekbench testlerinde tek çekirdek testinde 578 puan ve çoklu çekirdek bölümünde 2.118 puan almayı başardı.

Galaxy S23 (SM-S911B) Geekbench puan kartı

Bu puanlar, Galaxy S23 için görülen önceki test çalışmalarından önemli ölçüde daha düşük, ancak yine de bunlar muhtemelen test cihazları olduğu için tutarsızlıkların normal olmasını bekleyebiliriz.

Samsung‘un nihayet bu yıl tüm ülkelerin S23 içinde Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti alacağı bir Galaxy S telefon serisini getirmesi bekleniyor. Avrupa birimlerinin, Geekbench’te etkileyici 1.504 tek çekirdekli ve 4.580 çok çekirdekli puanları yöneten amiral gemisi Qualcomm yonga setinin hız aşırtmalı bir versiyonunu alabileceğine dair söylentilerin olduğunu da belirtelim.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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